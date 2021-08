Calcinaro: «Che emozione Stavolta vince tutta la città»

FERMO A esprimere soddisfazione il sindaco e presidente della Cavalcata Paolo Calcinaro: «Ha vinto Molini Girola ma posso dirlo: ha vinto la città nell'organizzare una manifestazione, con tutti gli eventi collaterali, in questo tempo con tutti gli accorgimenti che hanno fatto svolgere il tutto con ordine e sicurezza anche con il merito delle contrade, di Andrea Monteriù e Mauro Torresi. Certo, il Palio è un'altra cosa, è una festa di popolo, però abbiamo fatto sì che la tradizione non si interrompesse per due anni, anche perché sarebbe stato difficile riprendere. Appuntamento al 2022, per tornare con tutto il pubblico che la Cavalcata merita». Un'edizione per cui il lavoro preparatorio e le attenzioni affinché tutto si svolgesse secondo le disposizioni in vigore sono state veramente molte, come conferma anche il vicesindaco e assessore con delega alla Cavalcata Mauro Torresi: «Tutta la macchina organizzativa ha funzionato, per cui ringrazio tutti coloro, dalle istituzioni alle contrade, che con il loro lavoro hanno concorso a renderla bella e affascinante come sempre. Pur con le dovute limitazioni di pubblico, è rimasto immutato lo spettacolo di un evento che è uno dei simboli della città, onorato con tanti appuntamenti e con la collaborazione preziosa di tanti, dalle forze dell'ordine, alla polizia municipale, dai dipendenti comunali al personale addetto alla segnaletica, dall'associazione carabinieri in congedo, ai vigili del fuoco volontari, alla Croce Verde, che ringrazio tutti per il sempre prezioso aiuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA