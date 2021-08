Caccia aperta agli indecisi Task force dell'Area vasta

LA CAMPAGNA

FERMO Lido Tre Archi, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Marina di Altidona, Grottazzolina, Francavilla d'Ete. Parte dalla costa nord e arriva a quella sud e nell'entroterra il camper vaccinale dell'Area vasta 4. Che, per tutto settembre, sarà impegnato a tempo pieno. Sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Dodici ore al giorno, dalle 8 alle 20.

Lo sprint

Per convincere gli indecisi a vaccinarsi e infiggere lo sprint decisivo alla campagna vaccinale, in vista della riapertura della scuole. Domani e domenica il camper sarà a Lido Tre Archi, dal 20 alle 23, in via La Malfa, vicino al centro sociale. Ci tornerà dal 1° al 4 settembre, dalle 8 alle 20. Dal 6 all'11 settembre, si sposterà a Porto Sant'Elpidio, in viale della Vittoria. Dal 13 al 18 sarà a Porto San Giorgio, in piazza Matteotti. Location già sperimentate le scorse settimane. Alle quali si aggiunge Marina di Altidona, dal 20 al 25 settembre, al Quartiere degli artisti, sempre dalle 8 alle 20. Negli ultimi giorni del mese il camper farà tappa a Grottazzolina (27 e 28, piazza Umberto I) e Francavilla d'Ete (29 e 30, piazza Marconi). Due Comuni con un tasso basso di vaccinazioni, rispettivamente al 68,2% e al 66,2%. Come nelle precedenti tappe del camper, per vaccinarsi non bisogna prenotare. Basterà presentare la tessera sanitaria e, per le seconde dosi, la documentazione rilasciata dopo la prima. Potrà vaccinarsi chi ha dodici anni compiuti. L'obiettivo, in questa fase, è intercettare soprattutto i giovani, quelli che finora hanno fatto registrare le percentuali più basse. «Si tratta spiegano dalla direzione dell'Area vasta 4 di uno sforzo ulteriore che il personale sanitario Asur mette in campo per facilitare e incoraggiare la campagna vaccinale. Una campagna che ha già raggiunto buoni livelli di adesione in tutto il territorio dell'Area vasta 4, ma che, in vista della fine dell'estate e di passaggi particolarmente delicati, in primis la riapertura delle scuole e la maggiore affluenza che si registrerà nei mezzi pubblici, richiede uno sprint ulteriore».

I presidi

«Oltre al centro vaccinale di riferimento di Fermo, alla scuola don Dino Mancini prosegue la nota dell'Av4 e a quello di Amandola, luogo strategico per l'area montana, senza dimenticare i punti periferici dislocati in provincia e gestiti da medici di base e pubbliche assistenze, si schiera un altro strumento per rendere il più possibile capillare la vaccinazione, dalla costa all'entroterra».

