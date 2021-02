C'È IL FORTISSIMO TIMORE CHE SI PRESENTERANNO MENO PERSONE DI QUELLE PRENOTATE

LA PROFILASSI

FERMO C'è un gazebo bianco davanti all'ingresso dell'ex ospedale di Montegranaro. Ieri ci si riparavano dal sole i farmacisti che aspettavano di fare il vaccino. Oggi proteggerà i primi ultraottantenni che riceveranno le dosi. Parte stamattina la vaccinazione dei grandi anziani del Fermano. Un esercito di oltre novemila over 80, ottomila dei quali si recheranno (il condizionale è d'obbligo) nel punto allestito a Montegranaro. Dove, fino a ieri sera, s'è lavorato per predisporre percorsi e segnaletica.

Le dosi

Sono 216 le dosi che saranno somministrate ogni giorno (118 quelle per l'area montana, nell'ex scuola elementare di Amandola). Le vaccinazioni cominceranno alle 9 e andranno avanti fino alle 18 e si terranno al piano terra della struttura. Tre gli ambulatori attivati che opereranno in contemporanea. Un meccanismo rodato in questi giorni con le vaccinazioni del personale sanitario extraospedaliero. Che, però, alle prese con anziani dagli ottant'anni in su, offre il fianco a parecchie incognite. Prima di tutto il numero. Il timore, infatti, è che si presenteranno meno persone di quelle prenotate. Il rischio, a quel punto, sarebbe di sprecare le dosi, organizzate per multipli di sei.

Le riserve

Sia lo Pfizer che il Moderna, i due vaccini che saranno usati, vanno infatti scongelati prima dell'uso. A temperatura ambiente possono restare al massimo per sei ore, poi devono essere buttati. L'idea, allora, è di predisporre delle riserve. Anziani, prenotati, da contattare nel caso altri non si presentino. Più facile a dirsi che a farsi. Visto che il sistema di prenotazione rilascia un codice senza nominativo. A ieri, l'Area vasta 4 non aveva i nomi dei prenotati. Difficile, quindi, per non dire impossibile, riuscire a rintracciarli. Non è chiaro neppure se gli anziani potranno essere accompagnati dai famigliari fin dentro l'ex ospedale. Vero è che la vaccinazione è riservata a quelli autosufficienti, ma è pure vero che tanti si muovono comunque a fatica. Da qui la preoccupazione delle famiglie che solo stamattina scopriranno se potranno accompagnarli. Quello che le famiglie dovranno fare è presentarsi con i moduli compilati, per velocizzare la fase di accettazione. Altra raccomandazione è di far indossare agli anziani vestiti comodi, per semplificare l'iniezione (maglie sì, camicie no, per capirci). Le vaccinazioni degli over 80 proseguiranno fino ai primi di aprile, quando gli ultimi prenotati riceveranno le prime dosi.

Le adesioni

L'altro ieri, alla chiusura delle prenotazioni, aveva aderito alla campagna il sessanta per cento dei circa 15.600 grandi anziani del Fermano. Nebbia fitta, invece, sugli ultraottantenni non autosufficienti che ancora non possono prenotarsi e che saranno vaccinati a casa dalle Adi (Assistenza domiciliare integrata) e dai medici di medicina generale. Per capire il ruolo di questi ultimi nelle vaccinazioni ci sarà da aspettare la firma dell'accordo con la Regione, che, l'altro ieri, sembrava cosa fatta, ma che ancora non è stato messo nero su bianco. Da aprile, il punto vaccinale di Montegranaro lascerà il posto a quello di Fermo, nella scuola elementare don Dino Mancini, in viale Trento. Un passaggio di consegne che ha sollevato un polverone politico e risvegliato campanilismi che sembravano sopiti. L'apertura di altri punti nel Fermano è legata alle quantità di vaccini che arriveranno. Quelli che adesso sono nei frigoriferi dell'Av4 basteranno a garantire le due dosi per gli ultraottantenni.

Francesca Pasquali

