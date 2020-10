C'è il boom di richieste per il vaccino antinfluenzale

LA SANITÀ

FERMO È boom di richieste per il vaccino antinfluenzale. Nelle Marche, le vaccinazioni partono oggi, ma già da giorni i medici di medicina generale sono subissati di chiamate. Quelle dei pazienti intimoriti che il vaccino non basti per tutti, che vogliono assicurarsene una dose e farlo subito. «Bisogna cercare di mantenere la calma. I medici spiega la presidente di quelli del Fermano, Anna Maria Calcagni sono pronti a vaccinare, ma non possono farlo in un unico giorno. C'è una programmazione da rispettare. Non serve agitarsi. Del resto, quest'anno, le vaccinazioni sono partite in anticipo rispetto al passato. C'è qualche giorno di tempo per vaccinarsi. Il lavoro avverrà in modo programmato e graduale». Circa 43mila le dosi ordinate dall'Area Vasta 4 e destinate al Fermano, il doppio di quelle degli anni scorsi. Ci si aspettava un'impennata delle richieste per via del Covid e così sembra essere. «Va bene vaccinarsi, ma non si devono creare assembramenti. Le dosi vengono distribuite secondo le necessità dei singoli medici», fa sapere Calcagni. I vaccini sono stoccati in un deposito frigorifero a Grottazzolina. Una cinquantina, di media, quelli che ogni giorno verranno consegnati ai medici della provincia. Numeri che, almeno stando alle richieste di questa primissima fase, non basterebbero a soddisfare tutte le richieste. Del resto, era stata proprio l'Area Vasta 4 a consigliare con forza il vaccino, per scovare più facilmente il Covid e isolare i contagi. I vaccini, quest'anno, sono gratis per le persone che hanno più di sessant'anni, per i bambini dai sei mesi ai sei anni e per i malati, di qualsiasi età, a rischio complicanze. Non sono obbligatori, ma fortemente consigliati, invece, per operatori gli sanitati, il personale scolastico e per chi lavora con il pubblico. I primi a essere vaccinati saranno gli operatori sanitari, poi, man mano, tutti gli altri. I vaccini si possono acquistare in farmacia, ma c'è chi lamenta che in parecchie non siano ancora arrivati.

