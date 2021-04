Buoni acquisto di Kiwanis alle famiglie in difficoltà

Un gesto che si rinnova e che Kiwanis Club di Fermo ha voluto compiere pensando a chi si trova in situazioni di disagio. È quello compiuto dall'associazione che in questi giorni, come fa da tempo, ha voluto donare dei buoni acquisto a beneficio di persone e famiglie in difficoltà della città, attraverso i servizi sociali del Comune. Il sindaco Paolo Calcinaro e l'assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri, nel ricevere Massimiliano Paolini (delegato dalla presidente Ida Capriotti), hanno voluto esprimere gratitudine al Kiwanis di Fermo per questo gesto significativo di generosità, di solidarietà, per la sensibilità e la vicinanza alle situazioni di disagio sociale.

La presidente Iva Capriotti, non potendo essere presente per un impegno concomitante, ha ricordato «la volontà del Kiwanis di essere per quanto possibile vicina, soprattutto in questo periodo, per il tramite del Comune, a chi versa nel bisogno con questi gesti anche in prossimità delle festività pasquali».

Un'iniziativa di sostegno che segue tutte quelle che il Kiwanis organizza ogni anno per la città ed il territorio, non dimenticando mai chi si trova nel bisogno e necessita di azioni di sostegno e di aiuto concrete. Kiwanis non è nuova a questi slanci solidali; già in passato ha espresso la sua vicinanza con gesti concreti a chi è in difficoltà.

