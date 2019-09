Botte, minacce e violenze Le donne ora si ribellano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA FERMO Botte e insulti. Minacce e ricatti. Angherie. Contro chi è più debole, nel corpo e nella mente. La paura che attanaglia le viscere e una sola parola in testa: basta. Un'idea che, pian piano, si fa strada. A cui aggrapparsi con le poche forze rimaste. Negli ultimi giorni, il Fermano ha visto un'impennata di casi di donne che, stanche di subire, hanno denunciato i loro partner, ex o attuali. Vessate per anni, sono riuscite a uscire dalla spirale di soprusi e violenze che era la loro quotidianità.Il commento«L'aumento di...