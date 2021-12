Borse di lavoro di 700 euro a chi ha superato il tumore

LA SANITÀ

FERMO Tornare a vivere in epoca Covid. Dopo la paura e la sofferenza, lo smarrimento e l'angoscia. Si rivolge alle donne con diagnosi di carcinoma mammario il progetto Return to work. Che prevede borse lavoro e corsi di orientamento e formazione. Le prime, rivolte a dodici donne disoccupate, si svolgeranno nelle aziende del Fermano, con un stipendio mensile di 700 euro. Ai secondi, che prevedono lezioni di informatica, inglese, diritto, basi di oncologia e sostegno psicologico, potranno partecipare in venti, occupate o disoccupate.

Le domande vanno presentate entro giovedì a progetto.onco.av4@sanita.marche.it. Un'iniziativa corale, finanziata col Fondo sociale europeo, che vede in rete Università politecnica delle Marche, Area vasta 4, Semper Odv e Compagnia delle Opere Marche Sud. «Una forte sinergia tra diversi enti e istituzioni, rivolta al benessere delle donne con carcinoma mammario», l'ha definita la direttrice della clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, Rossana Berardi. Un progetto che per il preside della facoltà di Medicina della Politecnica, Mauro Silvestrini «dimostra che abbiamo lavorato bene, cambiando la cultura tradizionale che voleva l'approccio ai pazienti basato sull'abilità di fare diagnosi e di mettere in campo le terapie migliori. Oggi siamo andati oltre, prendendoci cura dei pazienti in maniera globale». Circa 150 le donne colpite da tumore al seno prese in carico, ogni anno, dal Murri. Cinquemila quelle in follow up, cioè in cura, nel Fermano. Parla di «una malattia sempre più cronica», il primario di Oncologia, Renato Bisonni. Che si dice preoccupato dal fatto che «a essere colpite siano donne sempre più giovani». Dato che prosegue può dipendere dal fatto che i controlli, adesso, cominciano prima, aumentando la possibilità di prendere la malattia in tempo e di guarire. «Ribaltiamo il concetto di vulnerabilità e valorizziamo le capacità di donne con un percorso difficile», la sintesi della referente del progetto, Sabrina Petrelli, Alla presentazione c'erano anche la prefetta Vincenza Filipp. la presidente della Commissione regionale Pari opportunità, Maria Lina Vitturini e la consigliera comunale di Fermo, Luciana Mariani.

f. p.

