Boom di presenze nei musei Fermo è regina della cultura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TURISMOFERMO Tempo di bilanci a Fermo e tempo di sorrisi. La stagione estiva ha fatto registrare numeri importanti che restituiscono a Fermo una centralità indiscussa a livello culturale e non solo. I numeri parlano da soli. I visitatori nei mesi di giugno, luglio ed agosto di quest'anno nelle strutture museali di Fermo sono stati complessivamente più di 24mila, ovvero 10mila presenze in più rispetto al 2017, anno che ha risentito degli effetti dell'emergenza post sisma, con edifici chiusi per inagibilità, adeguamenti di immobili e...