Boom del Liceo scientifico istituti professionali in calo

FERMO Boom del Liceo scientifico, calo dei professionali, tengono i tecnici. A un paio di settimane dalla chiusura delle preiscrizioni, i dati delle scuole superiori del Fermano sono in linea con quelli nazionali. Seguendo il trend degli ultimi anni, i Licei si confermano la scelta preferita da quasi la metà (49,2%) delle nuove leve. Su tutti, spicca lo Scientifico che, nel complesso, totalizza 370 nuovi iscritti.

Nel dettaglio, quelli di Montegiorgio sono 47 (25 allo Scientifico e 22 al Liceo delle scienze applicate), quelli di Porto Sant'Elpidio 107 (33 allo Scientifico, 32 alle Scienze applicate e 42 allo Sportivo). Da ordinanza ministeriale, per quest'ultimo corso è ammessa la costituzione di un'unica classe di massimo 30 studenti. I restanti dovranno perciò optare per un altro indirizzo. A Fermo, al Calzecchi Onesti si sono iscritti in 238 (148 allo Scientifico, 21 alle Scienze applicate e 59 al Linguistico). «Prosegue fa sapere la dirigente Marzia Ripari l'incremento complessivo delle iscrizioni alle classi prime, già rilevato negli anni scorsi. In particolare, l'aumento riguarda il Liceo scientifico, mentre si registra una lieve flessione al Liceo linguistico. Stabile, invece, il Liceo scientifico opzione scienze applicate». 179, esattamente come l'anno scorso, gli iscritti all'Annibal Caro di Fermo, tra Liceo classico, Liceo delle scienze umane e opzione Economico sociale. In crescita gli iscritti del Liceo artistico.

Per la sede di Fermo sono 54, per quella di Porto San Giorgio 21. L'aumento è dovuto soprattutto all'istituzione del Liceo musicale che verrà attivato a partire dal nuovo anno scolastico all'interno della sede fermana. La prima classe sarà formata da venti studenti. Fumata nera, invece, per l'istituto alberghiero di Amandola. Il corso autorizzato già dall'anno scorso, in questi mesi è stato protagonista di una diatriba tra Comune e Ufficio scolastico regionale. Un caos, con tanto di ricorsi al Tar, che ha probabilmente scoraggiato le famiglie e forse fatto perdere credibilità alla scuola. Al punto che, al 31 gennaio, alla chiusura delle preiscrizioni, c'era solo un iscritto. L'istituto comprensivo montano, anche il prossimo anno, dovrà fare a meno della prima classe a Santa Vittoria in Matenano. Resiste, invece, l'istituto economico di Amandola, con i suoi 14 iscritti. In generale, un segnale preoccupante per l'area montana a rischio spopolamento. Come nel resto del Paese, anche nel Fermano si è registrato un calo di iscrizioni agli istituti professionali che saranno frequentati, nel complesso, dal 20,1% delle nuove leve. All'Ipsia Ricci i nuovi iscritti sono 112. Al Tarantelli di Sant'Elpidio a Mare, l'Alberghiero ne conta 30, il Socio sanitario, che rilascia appunto anche la qualifica di operatore sociosanitario, 26.

In 61 hanno preferito l'Alberghiero di Porto Sant'Elpidio. Stabili gli istituti tecnici, scelti dal 34,9% degli studenti. Tengono i commerciali. A Fermo, il Carducci Galilei conferma tutte le sezioni dell'anno in corso, alle quali, dal prossimo, se ne aggiungerà una del corso Economico sportivo. 25 gli iscritti all'Ite di Montegiorgio, 36 a quello di Porto Sant'Elpidio. Conferme anche all'Iti Montani, dove gli iscritti hanno superato quota trecento. Il prossimo anno partiranno quattro classi di Informatica, tre di Chimica, tre di Meccanica, due di Trasporti, due o tre (dipende da quante ne autorizzerà l'Ufficio scolastico) di Elettronica ed elettrotecnica e una di Agraria, nella sede di Montegiorgio. «Dopo il leggero calo registrato l'anno scorso, forse per le vicende legate al triennio e a tutto quello che ne è conseguito, quest'anno siamo in ripresa», spiega la preside Margherita Bonanni.

«La novità aggiunge è che in terzo partirà l'indirizzo Aeronautico. Si tratta del corso Conduzione del mezzo aereo, che si affiancherà a quello di Conduzione del mezzo navale che è già attivo. E forse, sempre in terzo, all'Agrario, sarà attivato l'indirizzo Gestione dell'ambiente e del territorio che si aggiungerebbe a quello di Produzioni e trasformazioni. Due belle sfide». Studenti e famiglie avranno ancora un po' di tempo per perfezionare le iscrizioni che, dopo la chiusura della procedura online, potranno essere effettuate solo a scuola. Per conoscere l'effettiva composizione delle classi ci sarà perciò da aspettare ancora qualche settimana.

