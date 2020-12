Bonus alimentare a favore di soggetti che vivono una situazione di difficoltà economica, connessa alla crisi legata all'emergenza sanitaria. Li ha decisi il Comune di Fermo. Spiega il sindaco Paolo Calcinaro: «Si tratta di un doppio binario di sostegni un'ulteriore vicinanza con misure sia per i cassaintegrati che per le restanti fragilità. Il primo bando scade il 22 dicembre, riguarda gli attuali cassaintegrati, con priorità ad alcuni settori come ristorazione, bar, cinema, ma senza che siano esclusi gli altri, con obbligo di allegare un documento che attesti la cassa integrazione (anche redatto dal datore di lavoro). La seconda misura riguarda tutte le restanti fragilità, senza bando ma previo colloquio con i Servizi Sociali da concordare tramite due linee riservate in orari di ufficio 0734.284279-346, utili anche per la compilazione delle domande del bando cassaintegrati». È stata perciò pubblicata, sull'home page del sito del Comune di Fermo (www.comune.fermo.it), alla voce Bonus alimentare, una pagina con tutte le informazioni.

All'interno del banner Bonus alimentare l'avviso e il link della piattaforma per le domande sui buoni spesa riservati a chi si trova nella condizione di cassa integrazione, alla quale si potrà partecipare entro il 22 dicembre, attestando la propria posizione con un documento Inps o del datore del lavoro.

Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da utilizzare esclusivamente in uno degli esercizi commerciali aderenti, il cui elenco è consultabile sempre alla stessa pagina del sito. I beneficiari del buono spesa riceveranno la notifica di ammissione al beneficio a mezzo e-mail.

