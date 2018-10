Bocciofila con i secchi «Qui ci piove dentro aiutateci o chiudiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLO FERMO Piove dentro la bocciofila del Tirassegno. Finora è andata abbastanza bene, perché di acqua dal cielo ne è venuta giù poca. Ma non si può sempre fare affidamento sulla fortuna. E gli scongiuri, scrutando le nuvole. «È una vergogna», dicono i soci dell'impianto. «Due domeniche fa abbiamo ospitato una gara di bocce e, a un certo punto, ha iniziato a piovere sulle corsie. Abbiamo dovuto mettere i secchi per raccogliere l'acqua. Sono cinque o sei anni che è così. Non si può andare avanti in questo modo».Il compleannoLa...