Boato prima della campanella Crolla il tetto dell'Iti Montani

L'ALLARMEFERMO Tragedia sfiorata all'Iti Montani. È crollato il tetto di un'aula sventrando una parte dell'edificio. Solo per una questione di minuti sotto alle macerie non è finito nessuno. Altrimenti poteva essere una strage. Tutto è iniziato con forte boato. Una nuvola di polvere si è alzata in aria e ha investito il corridoio per decine e decine di metri. Su banchi e cattedra sono piombate tonnellate di macerie. Erano circa le 7.15 di ieri mattina: il personale scolastico in servizio al triennio, ospitato nell'ala più antica di un ex...