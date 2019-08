Blitz nel covo della droga il palo non salva i pusher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZA FERMO Operazione ad alzo zero contro lo spaccio. La polizia di Stato fa terra bruciata. Blitz nel covo degli spacciatori, recuperata eroina in uno stabile fatiscente dove un marocchino e un tunisino smerciavano droga. Avevano trovato anche il modo per non pagare la luce. Tra i controlli, le perquisizioni, le denunce, anche una coppia di tossicodipendenti. Il repulisti messo in atto dalla polizia avrebbe scardinato una delle basi dello spaccio del litorale fermano.La ricostruzioneL'edificio sarebbe stato il punto di riferimento di...