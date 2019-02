Battaglia partita dagli industriali «No agli intralci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITAZIONE FERMO Ad accendere l'attenzione sul problema, almeno a livello locale, in questi ultimi giorni è stata l'associazione degli industriali che riunisce Fermo e Ascoli, la nuova Confindustria Centro Adriatico. A mettere in evidenza tutti i problemi legati alle fatture elettroniche, il vicepresidente dell'associazione Giampietro Melchiorri, il quale ha rimarcato come la nuova fatturazione «venduta come il mezzo per ridurre l'evasione fiscale, è già uno dei blocchi e dei costi più invisi agli imprenditori, anche a causa del non...