Battaglia nei piccoli Comuni partiti e liste a caccia ai voti

LE GRANDI MANOVRE FERMO Quarantasei candidati per 23 fasce tricolori, 453 aspiranti a un seggio in Consiglio comunale. Sono questi i numeri dei Comuni al voto il prossimo 26 maggio nel Fermano. Numeri che potrebbero cambiare in caso di ricorso al Tar, ed eventuale accoglimento, da parte di Demis Ranalli e della sua Montegranaro Insieme, esclusi dalla commissione elettorale nel comune calzaturiero per irregolarità nella documentazione presentata sabato. Il timbro mancanteL'assenza di un timbro della Provincia è stato il fattore determinante...