Basta incidenti stradali con la nuova rotatoria

GROTTAZZOLINA Ieri mattina è stata inaugurata e aperta al traffico nella quattro direttrici la nuova rotatoria realizzata all'intersezione tra le strade provinciali Montottonese e la Vescio Pescià. L'opera, molto importante e attesa da anni per migliorare la fluidità del traffico nella zona e soprattutto per ridurre la pericolosità dell'incrocio in questione, è stata realizzata dalla Provincia di Fermo con il cofinanziamento del Comune di Grottazzolina. L'apertura completa al traffico è avvenuta alla presenza del presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola e del sindaco Alberto Antognozzi. Presenti anche i tecnici della Provincia che hanno seguito i lavori Remo Diletti e Stefano Massetani (assente per un inconveniente dell'ultima ora il dirigente Ivano Pignoloni) e gli assessori del Comune di Grottazzolina Giorgio Litantrace e Roberto Mancini insieme al vigile Agostino Moroni.

La nuova rotatoria è stato anche un fattivo esempio di collaborazione tra diversi enti (Provincia, Comune, Ciip) non solo nella fase di progettazione, avviata con la precedente Amministrazione, ma anche in corso di lavori consentendo grazie al continuo, quasi giornaliero, interfacciarsi, il superamento delle problematiche che si sono via via presentate. Nelle prossime settimane saranno ultimate, da Comune e Provincia, alcune opere di completamento esterne alla rotatoria non previste nel progetto iniziale. La speranza è che la nuova rotatoria possa prevenire gli incidenti stradali che purtroppo proprio in quel punto sono avvenuti nel recente passato.

