Barriere, i sindaci in trincea «Qui si rischia l'effetto serra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Barriere antirumore delle ferrovie: i sindaci della costa fermana preparano il documento congiunto per dire no al muraglione spaccacittà. sì a interventi sulla fonte del rumore. Niente barriere dunque. Questa la decisione presa all'unanimità nel tavolo che si è svolto ieri a Porto Sant'Elpidio, alla presenza delle amministrazioni comunali di Fermo e Porto San Giorgio. Assenti Pedaso e Altidona, ma le rispettive amministrazioni concordano su tutta la linea. Sulla costa, ma per un breve tratto, anche Campofilone.I...