Barche, negozi e piazza nasce il porto del futuro

IL PROGETTO

PORTO SAN GIORGIO Un'infrastruttura sangiorgese al servizio della città e dell'intero territorio: il porto del futuro, così come visto dall'Università Politecnica delle Marche va proprio in questa direzione. Sarà destinato a diventare un elemento trainante dell'economia e del turismo tanto della città quanto del Fermano. Parola d'ordine riconnessione, partendo dalla civiltà marinara, e sviluppando tutta una serie di strutture, visioni, progettualità che integrino il porto con l'intero Fermano.

La ricerca

Tale lo scopo della ricerca e del progetto presentati alla cittadinanza, agli operatori e alle autorità, lo scorso mercoledì, nel teatro comunale: tra il pubblico presenti l'amministratore del Marina Belleggia, il consigliere regionale Giacinti, il capo di gabinetto della Prefettura Martino, la comandante della Guardia Costiera Gentile, il sindaco di Fermo Calcinaro. Importante, per Loira, il futuro infrastrutturale di Marina Palmense. Punto di forza del porto è la vicinanza con le altre infrastrutture: nel giro di pochi metri ci sono la statale, l'autostrada, l'accesso all'interno con altre vie di comunicazione, e fra poco tempo anche il ponte ciclopedonale sull'Ete. Tutti elementi presi in considerazione dal gruppo di lavoro guidato dal professor Gianluigi Mondaini, di cui fa parte la professoressa Maddalena Ferretti, responsabile della ricerca.

L'obiettivo

Ricerca che è stata indirizzata nella direzione di valutare tutto, facendo diventare «un porto che da un lato può apparire classico, ma che dall'altro è destinato ad essere una struttura integrata, tra mare, attività economica, ricerca e pesca» le parole dell'ormai ex rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Lo studio, ha spiegato il professor Mondaini, «ha preso l'infrastruttura esistente, ne ha studiato l'identità, ed ha perseguito l'obiettivo strategico di farne un hub, soprattutto per il territorio». Ovviamente Porto San Giorgio è l'attore principale, dal momento che lo ospita, ma la sua posizione strategica permetterà di guardare tanto alla mobilità pesante quanto a quella dolce, buttando un occhio anche alla destagionalizzazione della struttura, oggi vissuta prevalentemente d'estate. Parcheggi e accessi ai lati, con una nuova rotatoria a sud, per non appesantire la futura struttura, che dovrà essere fruibile e vivibile il più possibile. In piena sinergia, o meglio, in piena riconnessione con quanto c'è intorno.

La cultura

Partendo dall'aspetto culturale, che racconti il legame con le tradizioni cittadine e formative del territorio. Riferimento esplicito alla sezione nautica dell'Iti, che vede già collaborazioni con gli operatori della struttura: una riqualificazione del vecchio mercato ittico, dove ospitare, magari, laboratori. Spazi che raccontino le dimensioni culturali del porto e del mondo marino: una biblioteca del mare, dove tutti non solo sangiorgesi, possono contribuire e fruire, che magari si affacci in una piazza polifunzionale. Potrebbero trovare spazio delle barche storiche, collezioni di barche da pesca, in una sorta, forse, anche di museo. Per il territorio saranno importanti ed essenziali l'aspetto commerciale e quello turistico. Di vetrina innanzitutto: scendere dalle barche e trovare i prodotti dell'artigianato non solo sangiorgese, ma anche del Fermano tutto. Calzature, cappelli, agroalimentare: tutti settori che potrebbero trovare spazio per i turisti che arrivano dal mare con le imbarcazioni. Il turismo ricettivo: anche qui i tecnici della Politecnica vedrebbero bene una vetrina virtuale e fisica per i territori dell'interno.

I monti

«Pensate all'altro hub importante, quello dei Sibillini il discorso di Mondaini un altro punto del territorio che racconta la provincia». Può mostrare il porto e mostrarsi al porto, diventando occasione per una vera integrazione territoriale, dalla montagna al mare, in una manciata di chilometri e in poco tempo. E chi arriva troverà tutto pedonale: ammessi solo veicoli dolci, quelli pesanti, solo per il carico e scarico dalle imbarcazioni. Le colline di sabbia infine: potrebbero aiutare lo sviluppo turistico. Nascondendo le auto dai parcheggi, facendo da cornice a parco multifunzionale, lasciare il posto a gradonate attrezzate. Con attenzione al verde, al parco urbano, al commerciale, ai servizi, alla cantieristica. Tutto affacciato sull'acqua, tutto rivolto verso l'approdo.

Chiara Morini

