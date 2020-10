Bando per il commercio, il centro va a caccia di fondi

L'INIZIATIVA

FERMO Dovranno sbrigarsi, le attività commerciali del centro storico, a decidere se vorranno unire le forze per farsi più belle e attrattive. Il bando regionale per realizzare un centro commerciale naturale nel cuore di Fermo scade, infatti, il 30 ottobre. I dettagli sono stati spiegati ieri pomeriggio a Palazzo dei Priori. Interesse sembra essercene, almeno a vedere il numero degli esercenti presenti. A spiegare cosa dovranno fare per poter accedere al finanziamento sono stati il dirigente del settore Fondi comunitari del Comune, Giovanni Della Casa, e Katia Cicola, di Confcommercio Marche Centrali. «Viste le difficoltà che da tempo si trovano a vivere ha spiegato Della Casa , l'amministrazione ha privilegiato l'invito per i commercianti del centro storico». Il bando è valido per attività «il più possibile omogenee dal punto di vista territoriale». Che, se vorranno partecipare, dovranno costituire un'Ati (Associazione temporanea d'impresa). Nel frattempo, dovranno elaborare un progetto a più mani.

I numeri

Saranno al massimo venti quelle che potranno accedere ai finanziamenti a fondo perduto, che andranno a coprire il 50 per cento delle spese. La misura riguarda solo le attività del commercio al dettaglio, quelle di somministrazione (quindi, bar, ristoranti, pizzerie e via dicendo) e quelle di artigianato artistico e tipico, come, per esempio, gli orafi. Per accedere al finanziamento, ogni impresa dovrà sostenere una spesa di almeno 2.500 euro. Insieme, dovranno arrivare a spenderne minimo 15mila. La spesa massima è di 140mila euro, visto che il contributo regionale è al massimo di 70mila euro. Soldi che le imprese potranno usare per migliorare locali e servizi. Potranno ristrutturare gli spazi, ampliarli e rifare le facciate, sistemare le vetrine, comprare attrezzature e arredi, rifare l'illuminazione esterna e le insegne, acquistare o implementare i sistemi informativi legati anche all'e-commerce e investire per l'adeguamento alle normative anti-Covid. Consentiti anche interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dei pavimenti e degli impianti. 15mila euro la somma che potrà andare al Comune, se si deciderà di procedere con il progetto. L'ente potrà usarli per interventi di arredo urbano, illuminazione pubblica e parcheggi.

Il commento

«Si tratta di un bando molto importante spiega il direttore di Confcommercio Marche Centrali , che punta a rivitalizzare la competitività dei centri storici e delle aree urbane da riqualificare, attraverso delle azioni specifiche». Una sfida importate, per i commercianti, che, ormai da anni, fanno sempre più fatica andare avanti. Fatte salve le attività di ristorazione, per le altre, alzare la serranda, ogni giorno, è una sfida. Il bando e i fondi, probabilmente, non risolveranno i loro problemi, ma potrebbero innescare un circolo virtuoso e insegnare alle attività del centro, magari, a collaborare tra loro.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA