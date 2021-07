Bandiera Blu Nuove scintille sui documenti dimenticati

LA POLEMICA

FERMO Polemiche sulla Bandiera Blu. Dopo le rassicurazioni del Comune sulla documentazione, torna alla carica la Lega che, nei giorni scorsi, aveva preannunciato anche un'interrogazione sul caso, ipotizzando la perdita del vessillo già quest'anno o nel 2022. Il gruppo consiliare formato da Lorenzo Giacobbi, Gianluca Tulli e Luciano Romanella ricorda che l'assessore Alessandro Ciarrocchi ha addossato la responsabilità a un dipendente e ora, la giunta, tenta «di mettere una pezza peggiore del buco».

Per la Lega «di fronte a un riconoscimento che vale punti di Pil cittadino, Ciarrocchi ha ammesso che si sono accorti tardi del mancato recapito dei documenti. Possibile che nessuno abbia controllato che la procedura fosse andata a buon fine? Dobbiamo pensare che questa giunta ha millantato un risultato?». Lo stesso sindaco Paolo Calcinaro aveva riferito al nostro giornale che «nessun requisito da noi dichiarato è venuto meno, niente sull'analisi dei servizi: il problema è stato causato dal fatto che un ufficio non ha inviato tempestivamente la documentazione». Una giustificazione che non convince l'opposizione: «Dove stavano Calcinaro e i suoi - riprende la Lega - quando a metà giugno amministrazioni come Civitanova, Altidona e San Benedetto, giusto per citarne alcune, hanno consegnato le Bandiere Blu 2021 ai propri balneari? Quelli fermani se lo stavano ancora chiedendo quando la Lega ha chiesto conto della questione ed è venuta alla luce questa verità da operetta: una email non partita dagli uffici comunali».

Per la Lega «a stagione inoltrata gli stabilimenti balneari ancora non possono issare il vessillo e, forse, non potranno farlo nemmeno l'anno prossimo, vista la penalizzazione imposta dalla Fee. E la commissione consiliare legata al turismo? A 10 mesi dall'elezione della seconda giunta Calcinaro è stata convocata solo una volta per l'insediamento».

