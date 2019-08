Bandi, sovvenzioni e fiere il Fermano vuole ripartire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ECONOMIA FERMO Quasi due milioni di contributi in poco più di sette mesi. Centinaia di imprese beneficiarie. Otto bandi pubblicati. Numeri che significano sostegno e rilancio per l'economia fermana che prova a rialzarsi. Non tutti ci credevano. Quando la riforma delle Camere di commercio ha spogliato le province di un ulteriore presidio vitale, il timore che la crisi avrebbe avuto la meglio è stato concreto.Il faccia a facciaL'avevano espresso le imprese, abituate a rapportarsi faccia a faccia con gli enti camerali. E i Comuni che, di...