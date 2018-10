Banda delle Ford sgominata In pochi mesi 60 furti di auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BLITZ FERMO Non li fermava nulla, nemmeno gli arresti domiciliari. Avevano materiali, competenze tecniche e una struttura quasi militare: nel giro di pochi mesi, sono riusciti a fare sparire oltre 60 autovetture lungo la costa adriatica. La banda potrebbe aver colpito anche nel Fermano. Quindici persone, 14 pugliesi e un romeno, sono finite in manette, all'alba di ieri, in seguito ad una operazione messa a segno dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli al termine di una attività di indagine fiutata dalla banda che, quando ha...