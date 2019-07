CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Bambino investito sul lungomare ieri pomeriggio mentre attraversa dallo chalet al parco giochi di fronte, dopo essere sfuggito alla presa della madre. Il piccolo di origini indiane è stato travolto da una Citroen con al volante una donna che viaggiava insieme alla figlia di due anni, diretta in direzione sud nord. Mancava poco alle 16, l'automobilista stava percorrendo la strada a velocità estremamente moderata, ciononostante non le è stato possibile evitare il piccolo che ha attraversato improvvisamente la strada in velocità. Secondo le...