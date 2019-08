Balneari, Sos ai Comuni «Comunicate la proroga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Balneari ancora alle prese con la proroga delle concessioni, o meglio, con la diversa scadenza delle stesse, per dirla come la chiamano loro. La Finanziaria entrata in vigore il 1 gennaio scorso ha differito la validità delle concessioni prorogandole al 31 dicembre 2033. Ma i concessionari non hanno ricevuto ancora risposta in tal senso dai Comuni. La categoria rivendica la sicurezza e certezza legale che anche oltre il 2020 le concessioni restino immutate. «Sono pochi gli enti che nel territorio ci stanno lavorando spiega il...