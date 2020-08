Balli e giovani ubriachi giro di vite a Ferragosto

I CONTROLLI

FERMO Droga a fiumi, cocaina, eroina e marijuana, adolescenti in coma etilico, lavoro nero e assembramenti, furti e gente in circolazione con coltelli a serramanico. Il Ferragosto 2020 è stato ad alto impatto e non solo nella riviera, ma pure nell'entroterra fermano. Il comando provinciale dei carabinieri tra venerdì e domenica ha intensificato i controlli per prevenire reati, infrazioni, risse e per fare rispettare le normative anticovid. Tra il 14 e 15 69 le pattuglie in azione.

Le cifre

A Porto San Giorgio i militari della stazione hanno anche multato il gestore di un noto chalet-discoteca per assembramenti: il locale resterà chiuso per 5 giorni anche se ora, con le nuovi leggi varate ieri dal governo, sarebbe stato chiuso ugualmente. In tutto sono stati fermati 240 veicoli e controllate 404 persone, 32 esercizi commerciali; 21 le multe per violazione al codice della strada, 17 punti decurtati dalle patenti. Nelle notti più lunghe e più calde dell'anno tira aria da beat generation in risposta alle restrizioni, al confinamento, alle restrizioni, ai distanziamenti e alla crisi. Passata la buriana si tirano le somme della tre giorni ferragostana, senza dubbio elettrica sul fronte della sicurezza. A Porto Sant'Elpidio i carabinieri della stazione, stavolta insieme all'Ispettorato del lavoro e ai funzionari ispettivi di Ascoli, hanno passato al setaccio gli chalet-discoteche all'aperto: tutti sono stati stati rispettosi del protocollo da osservare, ma sono in corso le verifiche sulla corretta tenuta dei documenti. Sono però state accertate violazioni per persone tenute a lavorare in nero.

Le telecamere

Effettuata anche una multa per un impianto di videosorveglianza non autorizzato e tante contravvenzioni anche per i dipendenti trovati al lavoro senza mascherina. Sempre a Porto Sant'Elpidio un 58enne napoletano è stato denunciato: girava su una moto di grossa cilindrata con un coltello a serramanico lungo 15 centimetri. I militari del Nucleo investigativo della compagnia di Fermo e della stazione di Montegranaro hanno poi sequestrato 20 chili e 3 etti di marijuana trovati negli scatoloni di un vecchio calzaturificio. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili, mentre il Norm della compagnia di Montegiorgio con i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un albanese 32enne che spacciava cocaina ed eroina. Identificata la cliente, una 26enne del posto segnalata alla Prefettura. A Fermo è stato denunciato a piede libero un romeno 28enne che armeggiava con un piede di porco e altri attrezzi, un furto in casa è stato sventato a Lido San Tommaso, la finestra era stata forzata e il ladro stava per fare irruzione nell'abitazione. E' stato inseguito e bloccato in via Moro. Nelle tasche dei pantaloni teneva un coltello da cucina che gli è stato sequestrato.

Il divertimento

Come previsto, il popolo della notte si è scatenato. Nella notte tra venerdì e sabato c'è stata una raffica di soccorsi per comi etilici e la maglia nera spetta alla riviera sangiorgese dove sono stati soccorsi una decina di ragazzini ubriachi. Ai centralini di polizia e carabinieri sono arrivate anche parecchie segnalazioni per schiamazzi. Sul lungomare e in spiaggia in particolare il popolo della notte si è riversato in massa per godersi il fresco e liberarsi dagli inciampi ma poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani sono riusciti a prevenire ogni situazione a rischio per la sicurezza.

