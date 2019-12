Avvocati all'attacco: «Il ministro Bonafede si deve dimettere»

L'ACCUSA

FERMO «Dimissioni immediate e irrevocabili» per Alfonso Bonafede. A chiedere che il ministro della Giustizia lasci il suo incarico di governo è l'Ordine degli avvocati di Fermo. Nella riunione di lunedì il Consiglio direttivo ha condiviso la delibera dell'omologo Ordine di Palermo, primo a volere le dimissioni di Bonafede. A spingere gli avvocati fermani a chiedere la testa del ministro sono state alcune dichiarazioni che lo stesso ha rilasciato durante una recente puntata del programma televisivo Porta a Porta. «Considerato spiega l'Ordine che le esternazioni del ministro, che è anche un avvocato, denotano una chiara carenza delle più elementari nozioni del diritto, che, dette esternazioni ingenerano nella collettività, confusione, disinformazione e errati convincimenti su aspetti della legislazione penale, che il ministro Bonafede, intende riformare la giustizia italiana e che, con suddette premesse, il pericolo di andare incontro a modifiche illogiche, se non contra legem, se ne chiedono le dimissioni immediate e irrevocabili». A far esplodere la bomba sono state le modifiche che il ministro vorrebbe apportare all'istituto della prescrizione che, nel caso in cui non si riuscisse a dimostrare il dolo nel corso di un giudizio, prevedrebbe che alcuni reati venissero considerati come fatti colposi, con conseguente riduzione dei termini di prescrizione, «contro ogni logica giuridica e contro il parere e la volontà di intere categorie», precisano gli avvocati. «Quanto accaduto e sottolineato dagli Ordini degli Avvocati di tutta Italia proseguono rende evidente l'assoluta inadeguatezza del ministro Bonafede a ricoprire un ruolo così importante, che richiede la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del diritto, nonché il rispetto delle categorie che operano in tale ambito».

