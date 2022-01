Autostrada, riecco i cantieri «Nuovi lavori fino ad aprile»

LA VIABILITÀ

FERMO Neve permettendo, ancora poche ore di calma e poi dalla tarda serata di oggi (dalle 22), torneranno i cantieri sull'A14. Erano stati tolti per agevolare gli spostamenti e la circolazione nel periodo delle festività. L'aveva comunicato la stessa Società Autostrade, quando, annunciando la sospensione, scriveva che il provvedimento partiva «alle 6 di giovedì 23 dicembre fino alle 22 di lunedì 10 gennaio». Poco meno di venti giorni in cui, per effetto della rimozione dei cantieri mobili e della sospensione delle attività di ammodernamento si è potuto circolare con doppia corsia per senso di marcia. I cantieri che torneranno sono, lo ricordiamo, quelli in cui si sta procedendo ai lavori nelle gallerie e delle barriere laterali. Un programma che fa parte di quello più ampio e che riguarda anche altri tratti gestiti dalla Società Autostrade. La sospensione dei lavori in occasione delle festività era stato concordato a settembre, a San Benedetto, durante un incontro con i sindaci delle città costiere che insistono sul tratto autostradale interessato dai lavori. E, per quanto riguarda la viabilità ordinaria, la stessa era pesantemente interessata dal traffico, quando in autostrada, a causa dei lavori, nei mesi scorsi si transitava con difficoltà. Pochi problemi durante le feste, e l'auspicio di tutti è che possa essere così anche nelle prossime settimane. Difficile però pensare che non si verifichino code nel tratto interessato, ora che a partire da domani saranno nuovamente operativi i cantieri.

L'impegno

La Società Autostrade è pronta a riprendere i lavori e, stando a due ordinanze emanate la scorsa settimana, prevede di terminare l'opera a metà del mese di aprile. «Per ultimare i lavori di manutenzione si legge nella prima delle due ed eseguire i lavori di adeguamento della galleria Pedaso si rende necessario chiudere la carreggiata, con deviazione parziale con una sola corsia per senso di marcia verso Ancona». La chiusura che, come da ordinanza durerà da oggi e fino al 15 aprile, riguarderà il tratto dove si trovano sia il casello di Pedaso che la galleria e la stazione di servizio Piceno in Comune di Campofilone. Sarà comunque possibile, entrare e uscire da Pedaso e dall'autogrill, anche in direzione nord. Stesso discorso, per la carreggiata sud, nel tratto interessato dalla manutenzione delle gallerie San Basso, Acquarossa, San Cipriano e Castello di Grottammare. Nel tratto lavori anche alla galleria di Cupra Marittima. In caso di problemi alla circolazione nella direzione interessata dai lavori, le ordinanze prevedono «la percorribilità a due corsie». Attenzione però, perché a nord del casello di Porto San Giorgio, per consentire le attività per la riqualificazione delle barriere di sicurezza sul viadotto Vallescura, le corsie di marcia e di sorpasso rimangono ancora a larghezza ridotta in direzione Ancona. Il Vallescura è stato dissequestrato dal Gip di Avellino lo scorso mese di agosto nell'ambito dell'indagine nazionale sulla sicurezza dei guardrail. Lavori che, visti i tempi biblici, hanno anche riacceso l'attenzione sul dibattito in merito alla terza corsia o all'arretramento del tracciato. Una scelta che continua a dividere gli amministratori.

Chiara Morini

