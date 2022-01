Autostrada, agli sgoccioli lo stop ai cantieri

LA VIABILITÀ

FERMO Fra i temi sotto la lente quelli legati alla viabilità e, in particolare, al nodo dell'A14. In questi giorni non si sono registrati particolari problemi visto che i cantieri sono chiusi fino al 10 gennaio. Si ripartirà con le file il lunedì sopo la Befana. I cantieri affliggono da anni il tratto fra Porto ,m ant'Elpidio e San Benedetto, ma per il periodo delle feste sono stati sospesi. Nessun passaggio da due a una sola corsia o, peggio, cambio di carreggiata, dunque, fino al 10.

I tratti

Lo stop riguarda tutti i lavori nelle cinque gallerie del tratto che si trova tra Pedaso e Grottammare . La Società Autostrade per l'Italia ha confermato la volontà di smantellare i cantieri nei periodi nevralgici per gli spostamenti. «Sull'A14 tra Pedaso e Pescara Sud - si legge in una nota della società Autostrade - sono in corso attività di ammodernamento che in questa fase riguardano principalmente le gallerie e le barriere laterali di sicurezza del tratto». Nel tratto marchigiano i lavori sono concentrati nelle gallerie Pedaso, San Basso, Castello di Cupra, Acquarossa, San Cipriano e Castello di Grottammare. Purtroppo sembra un tratto davvero maledetto: si è partiti con un incendio in galleria vicino a Grottammare, poi ci sono stati i lavori per i tunnel, quindi l'inchiesta e il relativo sequestro dei guardrail all'altezza dei viadotti. La pandemia ha rallentato le opere che, si spera, possano finire in tempi accettabili.

