«Auto vecchie agli infermieri che visitano a domicilio»

7«Allarmanti e pericolosi, sono due aggettivi che vengono in mente se si vanno a leggere i dati delle auto sulle quali gli infermieri dell'Area vasta 4, che ogni giorno percorrono chilometri e chilometri con qualsiasi tempo e su qualsiasi tipo di strade, sono costretti a salire per recarsi al domicilio dei pazienti e assisterli». A rimarcarlo il segretario regionale della Cisl Fp Giuseppe Donati che si riferisce alla situazione degli infermieri dell'assistenza domiciliare. «L'Adi rappresenta la tipologia di sanità di prossimità, che deve garantire sempre l'assistenza a domicilio. All'atavica carenza di personale infermieristico di cui soffre la sanità fermana non ha risparmiato nemmeno l'Adi. Nel caso specifico, però, si aggiunge alla mancanza di infermieri anche la problematica che riguarda la sicurezza sul lavoro. Non è tollerabile che l'Area vasta 4 e in particolare il Distretto sanitario, chieda ai propri operatori di spostarsi con ogni tipo di tempo, dal caldo torrido alla neve, con auto da considerasi praticamente d'epoca; belle da vedere nelle fiere cittadine, esposte nelle piazze. Solo per fare un esempio concreto, quelli elencati sono gli anni d'immatricolazione e i chilometraggi di alcune auto assegnate all'Adi di Porto San Giorgio, quella che copre il territorio con maggiore densità di utenti: Fiat Panda, immatricolata nel 2000 - km 240.820; Fiat Punto, immatricolata nel 2005 - km 231.333; Fiat Panda immatricolata nel 2000, km 262.078; Fiat Punto immatricolata nel 2006 - km 255.825. Tutte le altre non sono molto più giovani. Oltre ai chilometraggi, quello che fa crescere l'apprensione, sono le condizioni effettive delle auto. Molte sono sprovviste di impianto di condizionamento ma soprattutto è capitato spesso che perdano pezzi di carrozzeria. Recentemente un'auto dell'Adi è stata demolita per anzianità. Peccato che sia stata sostituita con una Panda immatricolata nel 1991 con 221.796 km, che per avviarsi ha necessità di tirare la levetta dell'aria. Un insulto al buon senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA