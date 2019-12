Assistenti sociali premiati

7«Quella dell'assistente sociale è una figura eccezionale e insostituibile, soprattutto nel settore pubblico dove è largamente presente, ma dovrebbe esserlo operando anche nelle aziende private». Il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, Luca Romagnoli, si è rivolto così agli assistenti sociali della provincia di Fermo che hanno partecipato al 16esio meeting-convivio. Nel raccomandare una costante prudenza, Romagnoli ha auspicato una sempre maggiore sinergia tra le due categorie professionali. Andrea Recchioni ha stigmatizzato i recenti fatti di Bibbiano, che «appalesano che vi sia sottesa un'ideologia perversa e strumentale». «L'agire professionale quotidiano dell'assistente sociale ha precisato nel Fermano e in Italia si caratterizza invece per strategie e metodi d'intervento assolutamente corretti e congrui con i contesti giuridici e amministrativi». Durante la serata sono state premiate Carlotta Lanciotti e Michela Cardarelli di Porto San Giorgio, neolaureate con 110 e lode, Luigina Bitti di Servigliano per i suoi dieci anni di attività professionale, Maria Antonietta Ferracuti, Deyna Mennecozzi ed Erika Del Gatto per collaborazione frizzant

© RIPRODUZIONE RISERVATA