Assembramenti a Monte Urano Ora è polemica sugli ingressi

7Assembramento in stile movida. Ma siamo al mattino e di fronte a una scuola. A Monte Urano parte la polemica sui social per commentare immagini piuttosto eloquenti. L'ingresso del primo giorno di lezioni alla scuola don Milani, che ospita gli alunni delle elementari delle medie, si trasforma in un fail. La programmazione e tutto il lavoro svolto per rispettare le norme anti contagio si infrangono in una banale disattenzione: il cancello di ingresso resta chiuso. E i genitori che hanno accompagnato il loro figlio, si trovano costretti ad aspettare. Genitori che indossano la mascherina ma magari sono marito e moglie e hanno deciso di non rispettare la raccomandazione secondo cui ad accompagnare l'alunno doveva esserci uno solo dei due. «È avvenuto tutto sotto gli occhi impietriti del sindaco» sottolineano gli esponenti dell'opposizione di Cambiamo Musica. «Più volte è stata segnalata questa criticità, ma quando sono state fatte delle proposte alternative è stato risposto che si voleva politicizzare la cosa! Abbiamo avuto la certezza che gli spazi all'interno della scuola e fuori la scuola sono inadeguati a supportare un flusso di oltre 500 bambini e familiari» sottolinea il capogruppo della minoranza Massimo Mazzaferro che avrebbe voluto un ingresso scaglionato come è stato scelto in altre scuole. Per la sindaca Moira Canigola si è trattato di un «disguido che non si ripeterà».

Massimiliano Viti

