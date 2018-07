Ascensore e scala mobile Mercoledì si parte, era ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIFERMO L'attesa è quasi finita. Mercoledì l'impianto di risalita sarà finalmente inaugurato. Il taglio del nastro è atteso intorno alle 17. Subito dopo i due ascensori che collegano i maxiparcheggi con via delle Mura e le due scale mobili che da via delle Mura portano in via Sant'Anna entreranno in funzione. Appena in tempo per la stagione estiva e i tanti eventi previsti in piazza. La risalita dovrebbe, se non risolvere, almeno migliorare la spinosa questione dei parcheggi. A patto che venga usata. I parcheggiPer farlo, turisti,...