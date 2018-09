Arrivano i fondi per i tetti ma si accorcia la scadenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ITER FERMO Finalmente è nero su bianco. I quattro milioni per rifare i tetti delle scuole superiori sono arrivati. Qualche giorno fa la Provincia ha ricevuto la mail che di fatto autorizza l'uso dei fondi. Triennio e convitto dell'Iti, Liceo classico, Liceo artistico di Porto San Giorgio e Tarantelli di Sant'Elpidio a Mare i plessi interessati dai lavori. Lo stanziamentoPer l'Iti sono stati stanziati complessivamente 2 milioni 135mila euro (1 milione 770mila per l'edificio di via Montani e 365mila per quello di corso Marconi). L'Annibal...