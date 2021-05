Area vasta Nuovo appello per il futuro direttore

LA NOMINA

FERMO Mentre si baccaglia sul robot, i fermani ritengono scaduto il tempo per conoscere chi sarà il nuovo direttore dArea vasta. La querelle prende il via dal robot chirurgico che, secondo il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, deve andare a Fermo e si conclude con la scelta del dirigente che i fermani vogliono valido sul piano sanitario, non tanto sul piano manageriale. A parlare sono l'insegnante Tania Gallucci, l'infermiere Giuseppe Diomedi, l'avvocato Federico Tentoni e Bruno Nepi, ex coordinatore del Tribunale dei diritti del malato. «Restano pochi giorni alla scelta dei tre nomi per l'incarico di direttore dicono - corre l'obbligo di condividere alcune riflessioni». Il gruppo, in crescita nelle adesioni, e fa riferimento alle dichiarazioni della dirigente regionale Nadia Storti in merito al robot. «Pare evidente che la scelta del nuovo direttore debba ricadere su una figura competente nell'ambito della sanità, secondo la Storti» dicono Nepi e il resto del gruppo, che sottolinea il costo del robot chirurgico: 800mila euro per l'affitto più le spese di gestione che fanno lievitare il prezzo fino a svariati milioni. «Preme chiedere all'Asur, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, chi manderebbe ad allenare un team sportivo. Quale figura sceglierebbe. Chi non ha mai praticato quello sport e sta in panchina o il campione sul campo, che conosce regole e meccanismi?». Chiedono qualità, efficienza, trasparenza, coerenza e concretezza: «Siamo portavoce del territorio fermano, vogliamo conoscere i criteri di scelta, meritocratici e curriculari, per la nomina del nuovo direttore sanitario», la chiosa.

Sonia Amaolo

