Area Vallesi, ora si paga Ma la partenza è a rilento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAFERMO C'è chi neanche ci fa caso e chi ha la faccia perplessa. Chi fa un giro ed esce subito e chi impreca davanti alla colonnina grigia. Da ieri i parcheggi dell'Area Vallesi sono tornati a pagamento. Una novità che ha colto di sorpresa chi ormai era abituato a lasciare l'auto in uno dei sei piani che formano il parcheggio, senza mettere mano al portafogli. I dubbiCosì, in parecchi hanno storto il naso di fronte all'idea di dover pagare per sostare dove, fino al giorno prima, avevano potuto farlo gratis. Qualcuno giura di non...