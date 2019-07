Area di crisi, avanti con i progetti una pioggia di fondi per il distretto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PERCORSO FERMO Maturi, cantierabili e che diano occupazione. Erano in tanti, ieri mattina in Provincia, ad ascoltare dalla voce di Invitalia come dovranno essere i progetti per l'Area di crisi complessa. C'erano gli imprenditori, i diretti interessati. Gli amministratori che stanno seguendo passo passo l'iter. Le associazioni di categoria e le università. Perché le cifre che nei prossimi anni arriveranno nel Distretto fermano-maceratese sono di quelle che fanno girare la testa. Gli imprenditori avranno tutta l'estate per progettare come...