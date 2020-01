Area di crisi Arriva l'ora delle scelte

7Giorni cruciali per l'area di crisi complessa. Entro fine mese dovrebbe essere approvato il Prri (Piano di riconversione e riqualificazione industriale) e firmato l'accordo di programma. Un nodo, però, deve essere ancora sciolto. Ed è fondamentale. Accetterà o no il Governo di inserire nell'area di crisi anche le opere infrastrutturali (terza corsia, Mare-Monti, Mezzina, lo svincolo di Civitanova e le scogliere emerse di Porto Sant'Elpidio) chieste dalla Regione? È su questo tavolo che si gioca la partita più importante. «L'area di crisi dice l'assessore regionale delegato, Fabrizio Cesetti sarà efficace se la pensiamo come uno strumento non solo di sostengo e rilancio del manifatturiero, ma come un'occasione per esplorare nuove vie di sviluppo, come emerso dalle call». Per funzionare, secondo Cesetti, «la progettualità dovrà essere credibile ed efficace», «non fermarsi agli intenti» e comprendere necessariamente le nuove infrastrutture. Il caos in autostrada e sulla Statale delle ultime settimane, per l'assessore, è la prova provata che il sud delle Marche ha bisogno di uno scatto in avanti che vada oltre il calzaturiero, guardando, per esempio, al turismo e all'enogastronomia. Per farglielo fare, Cesetti, che a metà gennaio sarà di nuovo al Mit (Ministero delle infrastrutture), sarebbe anche pronto a far saltare il banco. «In realtà spiega , sarebbe il Governo a farlo saltare, non riconoscendo che, senza un impegno concreto per un ammodernamento infrastrutturale dei territori del Fermano-Maceratese, lo strumento dell'area di crisi non avrebbe alcuna credibilità ed efficacia». «Il Governo prosegue deve dimostrare di crederci e mettere la sua parte di risorse, come ha fatto la Regione. Se non lo farà, confrontandomi con i territori, sarei orientato a non firmare l'accordo».

