Area di crisi a breve la firma dell'accordo

FERMO S i è svolta ieri, nella sede del Ministero dello Sviluppo, la riunione conclusiva del Gruppo di Coordinamento e Controllo dell'area di crisi complessa del distretto fermano-maceratese, che ha validato il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale. Il PRRI scaturisce da una fase di serrato confronto istituzionale e di intensa attività di animazione iniziati nel 2019 per far emergere i fabbisogni di investimento delle imprese dell'area e individuare le aree su cui localizzare gli interventi, anche tramite l'apposita Call scaduta a settembre 2019. «Si sta avviando al termine - commentano l'assessore regionale Fabrizio Cesetti, la Presidente della Provincia Moira Canigola e il Presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari - un percorso lungo ma efficace, costruito con il Mise e con il territorio, con il supporto di Invitalia, per promuovere lo sviluppo delle attività di impresa, per il rilancio delle opportunità occupazionali e per valorizzare tutte le potenzialità di quest'area. Il PRRI - continuano Cesetti, Canigola e Pettinari - mette a disposizione dell'area strumenti per l'ampliamento e la diversificazione produttiva delle imprese esistenti, per la tutela ambientale, per l'innovazione di prodotto, organizzativa e commerciale, per la digitalizzazione dei processi aziendali». Nell'incontro, grazie al plafond di fondi di cofinanziamento regionale, pari a 15 milioni di euro, è stato ottenuto dal Mise un ammontare di risorse corrispondenti di altri 15 milioni che stanzierà a valere sulla legge 181 per i progetti di impresa di dimensione finanziaria superiore a 1 milione di euro. Si tratta di un plafond consistente, di complessivi euro 30 milioni, con l'impegno di Ministero e Regione di incrementare le risorse se all'esito dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di finanziare progetti per un importo superiore.

