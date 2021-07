Appalto in house

«Scelta vincente»

Il decoro della città passa anche attraverso la manutenzione delle tante aree verdi comunali e soprattutto, nel periodo balneare, nella pulizia della spiaggia. Due servizi il cui affidamento in house alla Fermo Asite è stato approvato e rinnovato in Consiglio. Il primo è un servizio che proprio l'amministrazione Calcinaro ha voluto sin dal primo mandato, sostituendo gli affidamenti a ditte esterne con un servizio capillare programmato, svolto dalla società partecipata che già si occupava di raccolta rifiuti e spazzamento, proprio al fine di ottimizzare le risorse. Prevede una manutenzione accurata di tutti gli spazi verdi, giardini, parchi pubblici, scuole, aree gioco per bambini ed altro, un servizio eseguito da una squadra ormai specializzata e organizzata. Il secondo è un servizio che in particolare in estate viene effettuato sia prima dell'inizio della stagione con una pulizia accurata e un livellamento dell'arenile, quale operazione propedeutica a concessionari e spiagge libere di accogliere al meglio bagnanti e vacanzieri, sia durante che dopo la stagione. Servizio che conta anche la raccolta rifiuti presso chalet e cestini lungo la costa. Un lavoro che non si limita solo alla spiaggia che ma è funzionale poi a tutta una serie di servizi come la pulizia dei canali di scolo, dei fossi, degli scolmatori, senza dimenticare quanto realizzato in questi anni come docce, bagni pubblici e passerelle per i diversamente abili, sulle spiagge libere. A presentare il punto in Consiglio, l'assessore Alessandro Ciarrocchi, il quale ha ringraziato i referenti della società Fermo Asite. «Basti pensare ha detto - che prima dell'affidamento del verde, il servizio veniva svolto nell'emergenza con appalti secondo lo stato di necessità per un costo maggiore a quello con cui ora Asite garantisce una presenza costante continuativa e programmata nei quartieri. Nel nuovo affidamento abbiamo inserito ulteriori servizi come quello della raccolta potature domestiche. Lo stesso dicasi per il servizio pulizia spiaggia che oltre a essere molto apprezzato, per sei anni consecutivi ha garantito l'assegnazione della Bandiera Blu».

