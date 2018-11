Anziani e vaccini Via alla campagna contro l'influenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PREVENZIONE FERMO Le federazioni dei pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Macerata organizzano una serie di iniziative aperte al pubblico di informazione sul tema della prevenzione vaccinale organizzate in collaborazione con Asur Marche e con l'Alleanza nazionale per l'invecchiamento attivo HappyAgeing in concomitanza delle campagne di vaccinazione anti-influenzale. Spi Fnp e Uilp hanno avviato su scala regionale una vasta azione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione, specie vaccinale, come...