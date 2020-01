Anziana uccisa dopo la rapina la banda condannata a 50 anni

IL PROCESSO

FERMO Trent'anni per il 48enne Dante Longo, 16 anni per il nipote 35enne Sebastiano Piras e 4 anni per la 45enne Zlatina Iordanova. Sono stati loro ad aver ucciso e rapinato la sera dell'11 marzo 2018, nella sua casa ad Alteta di Montegiorgio, la 79enne Maria Biancucci. Omicidio volontario e rapina aggravata per Longo e Piras, che si introdussero in casa e commisero materialmente il delitto, concorso in rapina invece per la Iordanova, compagna di Longo all'epoca dei fatti, che fece da palo. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per Longo, 16 anni e 8 mesi per Piras e 4 per la donna.

La dinamica

A trovare senza vita l'anziana donna quella tragica notte, con mani e piedi legati e una federa sul volto, il figlio Marcello Balestrini, al ritorno da una serata in pizzeria. Ed è proprio Marcello, pochi istanti dopo aver ascoltato dalla voce del giudice Cesare Marziali la condanna per omicidio volontario e rapina dei tre, ad uscire dall'aula affermando, «è stata fatta giustizia». «E' andata bene continua il fratello Pierluigi Balestrini per quanto si possa usare l'espressione bene dopo quello che è stato fatto a nostra madre. Oggi, certo, c'è questa piccola soddisfazione, ma nostra madre intanto non c'è più». La giornata era iniziata alle 9.30 con le dichiarazioni spontanee di Longo, che aveva chiesto scusa alla famiglia, ribadendo l'involontarietà dell'omicidio e cercando, al contempo, di scaricare le responsabilità su Piras. Una versione a cui né i figli della Biancucci né la procura avevano mai creduto.

La giornata

A seguire le requisitorie delle parti. Prima il pm Francesca Perlini, poi le parti civili e i legali degli imputati. Solo alle 18.30 di sera inizia la camera di consiglio e dopo circa un'ora arriva la sentenza del giudice Cesare Marziali, una sentenza che spiega l'avvocato Igor Giostra, legale dei fratelli Balestrini, ha completamente confermato l'impianto accusatorio. «Siamo soddisfatti delle condanne spiega Giostra ricordando le terribili condizioni in cui era stata ritrovata l'anziana ha tenuto la qualificazione dei reati nella loro sostanziale gravità e, soprattutto, ha tenuto la tesi dell'omicidio. Del resto ciò che è stato fatto da Longo e Piras andava oltre la necessità di immobilizzare la vittima, siamo convinti che la morte della signora sia stata cercata e voluta». Oltre alla condanna, è stato assegnato alle parti civili anche un risarcimento pecuniario, «ci interessano poco i soldi, per noi è più un fatto simbolico». Una decisione ingiusta, secondo l'avvocato De Minicis, difensore di Dante Longo, che già aveva espresso, prima ancora della sentenza, forti perplessità circa la decisione di trattare in modo così sostanzialmente diverso i due uomini accusati di omicidio.

La replica

«Chi fa la chiamata in correità spiega dovrebbe prendere una condanna inferiore. Qui è stato Longo a confessare e a chiamare in causa ma è il nipote a beneficiarne». Tra l'altro, continua De Minicis, è stato Piras a compiere materialmente l'omicidio, legando la signora, «siamo dunque di fronte a una vera e propria mostruosità giuridica, che, di sicuro, impugneremo in appello». Soddisfatto invece l'avvocato Umberto Gramenzi, difensore di Piras, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche. «Per noi è una vittoria ha commentato uscendo dall'aula è più di quello che potessimo sperare». Sia l'accusa che il giudice hanno sposato la tesi difensiva di Piras, un uomo succube dello zio Dante Longo, che aveva pianificato il colpo e poi aveva plagiato il nipote per farsi aiutare. «Una condanna a 16 anni è, data la situazione, una pena congrua. Del resto non dobbiamo dimenticare che qui una persona ha perso la vita».

La donna

Parzialmente soddisfatto invece l'avvocato Emiliano Carnevali, legale di Zlatina Iordanova, «se parliamo di rapina, la pena di 4 anni rappresenta un trattamento sanzionatorio adeguato, anche se io rimango convinto che sia una configurazione eccessiva per la mia assistita». Restano, secondo Carnevali, molte questioni da approfondire, a partire dal riconoscimento delle attenuanti generiche al solo Piras e non alla Iordanova, che, tra l'altro, non aveva neppure partecipato alla spartizione del bottino della rapina. Questa condanna, ne è convinto Carnevali annunciando il ricorso in appello, sarà ridimensionata. Prima però di aggiungere altro, concludono i legali, occorrerà aspettare le motivazioni della sentenza.

Laura Meda

