Anni Azzurri Valdaso pronti 100 posti letto

LA CERIMONIA CAMPOFILONE Taglio del nastro per Residenza Anni Azzurri Valdaso. Data storica per un territorio che non ha mai avuto una struttura sanitaria simile. E' stato inaugurato ieri mattina lo stabile sulla provinciale, costruito in tempi record - 18 mesi- dalla ditta Tcs Costruzioni. Fra le autorità il prefetto Vincenza Filippi, il colonnello dei carabinieri Antonio Marinucci, il maresciallo Marra, diversi sindaci della Valdaso, come Giuseppe Taffetani e Giuliana Porrà , oltre al consigliere regionale, Francesco Giacinti, esponenti...