Animatori impegnati a rallegrare i vacanzieri

PORTO SANT'ELPIDIO Si può trovare di tutto in spiaggia di questi tempi, Nun, la suora killer o Saw l'enigmista, d'altronde un'estate che si prevedeva orribile non può non far riferimento ai film horror più gettonati del momento. Scherzi a parte, bisogna saper apprezzare il lavoro degli animatori dei villaggi, stanno facendo tutti i numeri possibili per risollevare il morale della gente. Nel Fermano si è consolidato un turismo basato sul campeggio e nei camping rivieraschi tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso c'è un popolo che vive e lavora per rallegrare i turisti. Matteo Fioretti, 28enne romano, per il secondo anno a Porto Sant'Elpidio alle Mimose: «Non è facile questo lavoro, è dura, in particolare adesso ma vado avanti per passione. Domina la paura del virus ma bisogna superarla perché non possiamo vivere dentro campane di vetro». Matteo lavora per l'agenzia Eventi Animazioni e «sono impegnato tutto l'anno - spiega - in Spagna, Kenya, Egitto, più parto meglio è e penso che ogni ragazzo dovrebbe fare il mio mestiere». Altro villaggio altra storia, Pier Paolo Basta gestisce con la Young Man Animazione 25 strutture in tutta Italia , 6 nelle Marche, tra cui l'Holiday Family Village. «Ovunque è stata dura spiega ma è nel nostro spirito adeguarsi a tutto e abbiamo preso la palla al balzo, oggi ne usciamo arricchiti, abbiamo imparato a lavorare nel rispetto delle distanze e con la mascherina. Abbiamo affrontato una guerra, con Daniele Gatti (titolare del villaggio) ci siamo sentiti almeno mille volte in un mese. C'erano clienti impauriti e clienti disinibiti, siamo stati l'ago della bilancia, abbiamo sdrammatizzato, redarguito in maniera soft, l'estate è andata bene, oltre le previsioni».

