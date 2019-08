CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ancora un mese per i bandi7C'è ancora un mese per presentare le manifestazioni di interesse per i bandi dell'Area di crisi complessa. La dead line è segnata al 30 settembre. Entro quella data, gli imprenditori del Distretto fermano-maceratese dovranno battere un colpo, compilando il modulo nel sito di Invitalia. Quelli che presenteranno progetti legati a produzione di beni e servizi, tutela ambientale, innovazione tecnologica, sviluppo sperimentale, ricollocazione del personale e potenziamento delle infrastrutture avranno maggiori...