Anche per Mauro Ferranti di Montappone «i piccoli ospedali sono di vitale importanza. Non mi interessa parlare dei costi che comportano perché la salute non ha prezzo. Una buona direzione aumenterebbe la qualità dei servizi andando a incidere sui soliti sprechi di cui si sente sempre parlare». Gilberto Caraceni di Massa Fermana è certo: «Occorre invesire sulla sanità. Le strutture ospedaliere esistenti dovrebbero essere utilizzate per alleggerire il carico a Fermo. Perché alcune cose non vanno, come ad esempio il pronto soccorso unico, sempre intasato, anche per l'uso improprio che spesso ne fanno i cittadini. Occorre regolamentare la situazione lasciando a Fermo le sole urgenze e pensando a un punto di filtro o a postazioni alternative. Serve più personale? Mettiamocelo. Oggi abbiamo il Covid, e domani cos'altro?». Per Ediana Mancini, sindaco di Montegranaro «il miglior utilizzo di questi ospedali sarebbe stato quello di realizzarci la vera Casa della salute, aggregazione di medici di base con diagnostica e servizi comuni. Per vari problemi questo modello non può essere realizzato e, al momento, l'ex ospedale di Montegranaro ospita Rsa, Demenza e Hospice, oltre agli ambulatori specialistici».

Oggi è necessario ragionare considerando la nascita del futuro ospedale di zona a Campiglione, a pochi chilometri da noi. Intanto ci lascino quello che abbiamo e facciamolo funzionare. Mi riferisco agli ambulatori specialistici che per mancanza di personale non sempre possono garantire le prestazioni previste e richieste. Quindi abbiamo bisogno di investire sul personale, garantire più medici e paramedici, oltre che di una diagnostica più diffusa sul territorio. Credo ci sia bisogno di una seria programmazione a livello centrale e di un piano pandemico».

