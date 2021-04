Anche nell'ultimo fine settimana sono stati svolti i servizi straordinari di controllo disposti dalla Questura. Identificate poco meno di 500 persone con verifiche in 63 esercizi pubblici. In tutto 6 le multe legate al codice della strada, la maggior parte per la mancata revisione e per la guida senza patente al seguito. Un giovane in sella a uno scooter non aveva invece per nulla la patente. Multe a lui e al proprietario del mezzo, ora sotto sequestro per 3 mesi. Sono molte, poi, le multe legate al Covid, in tutto 26. La maggior parte per la violazione del divieto di assembramento e il mancato uso delle mascherine. Tre giovani, recidivi e di un altro Comune, sono poi finiti nei guai a Porto San Giorgio: erano vicino a un ristorante drive dicendo che lo avevano fatto per stato di necessità. Per quanto riguarda i carabinieri, oltre a un intervento per una lite in famiglia a Porto Sant'Elpidio, hanno ispezionato 13 esercizi pubblici e commerciali, oltre a giardini, parchi e altri luoghi di assembramento. Sono stati controllati 132 veicoli e 161 persone, una della quali, ancora a Porto Sant'Elpidio, trovata dai carabinieri della locale stazione, agli ordini del luogotenente Corrado Badini, mentre viaggiava in auto fuori dal Comune di residenza senza avere una valida motivazione. Attenzione ora ai prossimi giorni: malgrado il passaggio alla zona gialla molte restrizioni resteranno ancora valide e, naturalmente, continueranno i controlli delle forze dell'ordine.

Nicola Baldi

