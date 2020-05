Anche a Porto Sant'Elpidio da ieri sarebbero partite le ronde se non ci si fosse messo di mezzo il maltempo. Al primo sole 6 volontari del Radio Club Costa Adriatica, Rangers d'Italia e Cave Canem passeggeranno sul lungomare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 e il presidente del Radio Club Filippo Berdini dice che non sono assistenti civici e non c'entra niente la Protezione civile, «sono collabori e, se vedono qualcuno che non rispetta il distanziamento, si avvicinano e spiegano cosa fare». Se qualcuno s'innervosisce? «Non rispondiamo, diamo il buongiorno e andiamo via». Di volontari formati per la sicurezza a Porto Sant'Elpidio, da impiegare nelle manifestazioni in supporto alla polizia municipale, ce ne sono 50 ma pochi vogliono fare i controllori anti Covid. «Ce l'hanno messa giù come una cosa facile, ma vedrai le botte che verranno fuori - confida un volontario - non si può sapere quello che succede, ci sono quelli che quando si mettono la divisa si credono super eroi e diventano arroganti». Ma la linea è dettata, i sindaci puntano alla sicurezza. Porto San Giorgio non ha le spiagge libere di Fermo e Porto Sant'Elpidio ma il sindaco Nicola Loira, ieri reduce da un incontro con i commercianti, è pronto: «Anche noi ci avvarremo del personale che girerà per le spiagge libere» fa sapere. E arriva l'appello di Morena Santarelli dello chalet La Conchiglia: «Io ho il guardiano notturno, ma sono comunque preoccupata - fa sapere la balneare - mi è stata rubata una fioriera dieci giorni fa e domenica, quando ho riaperto, ho trovato sporco e danni ovunque, chi controlla i nostri stabilimenti di notte? Siamo costretti a lasciare i lettini sotto gli ombrelloni con questi regolamenti, perché l'attrezzatura va sanificata ogni cambio cliente ed è consigliabile lasciarla in spiaggia, con il rischio di non ritrovarla la mattina dopo».

