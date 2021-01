AMANDOLA Da domani e per tre giorni sarà più facile per i cittadini dell'area montana e dell'alto Fermano verificare se si è venuti a contato con il Covid. Parte infatti, e proseguirà fino a mercoledì prossimo, lo screening di massa gratuito previsto dalla Regione Marche tramite tampone rapido antigenico, nell'ambito del programma Marche Sicure. I test saranno effettuati da personale Asur in zona Pian Di Contro, presso lo stadio comunale di Amandola in modalità drive in, ovvero senza uscire dalla propria auto, con orario dalle 8 alle 18 in tutti e tre i giorni. Le auto potranno entrare da una parte ed uscire da un'altra, in modo da snellire la circolazione. Quindi dopo Fermo Amandola diventa l'altro centro della Provincia per il test di massa per gli abitanti dei comuni montani, oltre che per i cittadini di Amandola, anche per quelli di Montefortino, Montefalcone Appennino, Smerillo, Montelparo e S. Vittoria in Matenano. Chi vuole effettuare il test dovrà portare con sé la tessera sanitaria, il proprio telefono cellulare e una penna per la compilazione del modulo di richiesta da ritirare nel gazebo all'arrivo. Non occorre prenotazione. Riguardo le modalità si dovrà sempre restare in auto senza mai scendere. Si arriva al cancello di entrata, misurazione da parte della Protezione Civile della temperatura corporea.

