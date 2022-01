AMANDOLA Corrono i contagi da Covid anche nella zona montana e si cerca di ricorrere ai ripari, nonché di fare più prevenzione possibile con l'avvicinarsi del ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie. Anche qui si corre ai ripari con l'inizio delle lezioni spostato da domani a lunedì prossimo. E' quello che ha deciso anche il Comune di Amandola con un'ordinanza e in sintonia con la dirigente dell'Istituto omnicomprensivo, riguardo le scuole materna, elementari e medie. È stato inoltre deciso di sostenere la giusta iniziativa della Regione Marche e di ampliare la possibilità di fare lo screening gratuito, dedicato a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie della città di Amandola. Le famiglie che vorranno liberamente far fare ai propri figli un tampone antigenico rapido, potranno farlo gratuitamente domani dalle ore 8,30 alle 13,00 presso il centro di vaccinazione della nuova struttura di Medicina in piazzale Pertini vicino allo stadio, oppure sabato dalle ore 8,30 alle 13,00 presso la farmacia Beato Antonio, in via Cesare Battisti, 5. Chi si recherà preso quest'ultimo sito, per snellire il più possibile la procedura, dovrà portare con sé un foglio con scritti nome e cognome, codice fiscale, numero telefonico. Amandola ieri faceva registrare 82 persone positive e 91 in quarantena. Tra gli altri Comuni montani a cavallo fra le province di Fermo, Ascoli e Macerata, con più positivi ci sono Comunanza con 29, Force con 24, Sarnano con 22, Santa Vittoria con 18 e Montefortino con 15.

Francesco Massi

