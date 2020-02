Amandola chiede lo stato di calamità

AMANDOLA Il Comune di Amandola ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dal forte vento dell'altro ieri. «Ora ci stiamo leccando le tante ferite spiega il sindaco Adolfo Marinangeli , ma dalla prossima settimana cominceremo la conta dei danni che già sappiamo essere ingenti». Parla di diverse centinaia di migliaia di euro il primo cittadino, che arriverebbero ad alcuni milione se sommati con quelli subiti dai Comuni vicini. Le raffiche che martedì hanno sferzato il Fermano, raggiungendo in certi punti anche i 140 chilometri orari, si sono lasciate dietro una scia di devastazione. «È stato un vento inaudito, di una potenza incredibile», racconta Marinangeli che parla di «interventi ancora in corso» e di «alberi vivi spezzati a metà». Uno è finito su una casa terremotata. Per liberarla, sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati, martedì mattina, anche a domare un incendio che ha lambito il bosco, per fortuna risparmiandolo. In campagna, ad avere la peggio sono state stalle, capannoni, fienili e colture. In paese, la conta dei danni riguarda soprattutto tetti, comignoli, gazebo e tendaggi spazzati via dalle folate micidiali. Il forte vento ha anche danneggiato le strutture sportive comunali, fa sapere il sindaco che ha dovuto chiudere due strade per far rimuovere alberi e rami schiantati a terra. Sulla polemica della stalla scoperchiata e delle duecento pecore rimaste senza un riparo, Marinangeli getta acqua sul fuoco. Fin da subito, è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, dice. «La Protezione civile ci ha dato mandato di intervenire. Sono già iniziati i lavori di ripristino. Chi di dovere si è immediatamente adoperato». Aspettando di conoscere l'esito della richiesta di calamità, il sindaco invita i colleghe degli altri Comuni colpiti dalla furia del vento a far valere anche loro le proprie ragioni. «È stato rimarca un evento eccezionale di una portata straordinaria. Ha causato grossi danni che stiamo provvedendo a riparare, ma, da soli, non possiamo farcela». Insieme, la possibilità che l'istanza venga accolta sarebbe sicuramente maggiore.

